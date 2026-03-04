Sturmhauben und Schutzkleidung: Softair-Schusswechsel auf Schulhof löst Polizeieinsatz aus

Heidenheim an der Brenz - Mit Sturmhauben und Schutzkleidung haben sich Jugendliche auf einem Schulhof in Heidenheim an der Brenz gegenseitig mit Softair-Waffen beschossen und damit einen Polizeieinsatz ausgelöst. Eine Zeugin hatte das schwarz gekleidete Trio am Dienstagabend der Polizei gemeldet, zwei von ihnen sollen Pistolen getragen haben. Mehrere Streifen rückten zu dem Schulgelände nahe der bayerischen Grenze aus, da laut Polizei zunächst von einer Bedrohungslage ausgegangen wurde.