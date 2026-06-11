Sturmgeschütz: Panzerfahrzeug gefunden - Wo das Wrack ausgestellt wird

Nordholz/Dresden - Bauarbeiter haben zufällig ein Panzerfahrzeug der Wehrmacht auf dem Gelände des Fliegerhorsts Nordholz (Landkreis Cuxhaven) entdeckt. Das nahezu vollständig erhaltene Sturmgeschütz sei ein "historisch bedeutendes Fundobjekt", sagte Mariel Kubatz von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben. "In der Regel findet man eher Einzelteile." Es soll ab August im Panzermuseum Munster (Heidekreis) und später im Militärhistorischen Museum der Bundeswehr in Dresden ausgestellt werden.