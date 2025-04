Am Wochenende spitzte sich die Situation vor allem in Kentucky zu. Gouverneur Andy Beshear rief den Notstand aus. In Covington, am Zusammenfluss des Ohio und des Licking River, stehen bereits Straßen unter Wasser, wie auf Bildern örtlicher Medien zu sehen ist. In der Regionalhauptstadt Frankfort erreichte der Fluss Kentucky nach Angaben der Stadtverwaltung einen rekordverdächtigen Pegelstand von fast 15 Metern.