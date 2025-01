Sturm und Glätte: Mehrere Glätteunfälle in Bayern - Sturm weht Zelt auf A3

Kirchroth/ Höchstadt an der Aisch (dpa/lby) - Sturm und Glätte haben am Donnerstag und Freitag zu mehreren Unfällen in Bayern geführt. Die Autobahn 3 musste zwischen den Anschlussstellen Laaber und Nittendorf (Landkreis Regensburg) in Fahrtrichtung Passau wegen mehrere Unfälle nach Blitzeis komplett gesperrt werden. Dort war ein Lkw ins Schleudern gekommen und umgekippt, berichtete die Polizei. Außerdem gab es Polizeiangaben zufolge zwei weitere Unfälle, bei denen allerdings auch niemand verletzt wurde. Der Gesamtschaden wird auf rund 200.000 Euro geschätzt.