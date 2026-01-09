Sturm «Goretti» 380.000 Haushalte in Frankreich nach Sturm ohne Strom

Paris - In Frankreich sind rund 380.000 Haushalte ohne Strom, nachdem Sturm "Goretti" in der Nacht mit Geschwindigkeiten von örtlich bis zu 200 Kilometern pro Stunde über den Nordwesten des Landes gezogen ist. Trotz vieler umgestürzter Bäume und Behinderungen wurden nach vorläufiger Bilanz des Innenministeriums lediglich sechs Menschen leicht verletzt, wie Medien berichteten. In der Bretagne brachen in der Nacht 10 bis 13 Meter hohe Wellen über einige Küstenabschnitte herein.