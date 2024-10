In Chemnitz wurden schwere Sturmböen von über 90 Kilometer pro Stunde gemessen, am Dresdener Flughafen von knapp 90 Kilometer pro Stunde. Sachsen-Anhalt war laut DWD weniger betroffen als Sachsen und Thüringen. Auf dem Brocken wurden in der Nacht Orkanböen von knapp 140 Kilometer pro Stunde gemessen.