Markus, Katja und alte Gefühle

Katja (Isabell Stern, l., mit Daniela Kiefer, r.) geht bewusst auf Distanz zu Markus. (Bild: ARD/WDR/Christof Arnold)

Zwischen Markus und Katja flammt erneut etwas auf. Obwohl beide sich inzwischen freundschaftlich begegnen, spürt Katja, dass Markus noch immer Gefühle für sie hat. Sie geht deshalb auf Abstand. Gleichzeitig bleibt Markus misstrauisch, als er Christoph und Sophia in einem vertrauten Moment beobachtet.

Veränderungen am Fürstenhof: Alfons’ Nachfolge

Hildegard und Alfons denken über Ruhestand und Altersteilzeit nach, doch am „Fürstenhof“ wird schnell klar, dass sie noch gebraucht werden. Währenddessen bringt sich Erik, der mit seinen Ängsten kämpft, spontan als Portier ins Spiel. Zur Überraschung aller schlägt er sich in der Probezeit besser als erwartet und könnte tatsächlich Alfons’ Nachfolger werden.

Fanny und Vincent: Zaghafte Versöhnung

Nach der Distanz zwischen Vater und Sohn bleibt auch die Beziehung zwischen Vincent und Fanny angespannt. Doch als Vincent ihr seine Freundschaft zurückgewinnen möchte, zeigt sich Fanny versöhnlich. Schritt für Schritt nähern sich die beiden wieder an.

„Sturm der Liebe“ zählt seit 2005 zu den erfolgreichsten Telenovelas im deutschen Fernsehen. Im Mittelpunkt stehen große Gefühle, Familiengeheimnisse und Intrigen am fiktiven Luxushotel Fürstenhof. Mit inzwischen über 4.000 Episoden ist die Serie ein fester Bestandteil des ARD-Nachmittagsprogramms und erreicht seit Jahren ein treues Publikum.