Sturm der höchsten Stärke 5 Hurrikan "Polo" - Häfen und Schulen in Mexiko geschlossen

Die Hurrikansaison beginnt im Pazifik am 15. Mai und im Atlantik am 1. Juni. Beide Saisons enden am 30. November. Anders als im Pazifik hat sich im Atlantik in diesem Jahr bisher kein Hurrikan gebildet - so ruhig war die Saison dort seit Jahrzehnten nicht mehr. Grund ist laut der US-Klimabehörde (Noaa) das starke Klimaphänomen El Niño.