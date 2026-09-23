Sturm der höchsten Stärke 5 Hurrikan "Polo" - Häfen und Schulen in Mexiko geschlossen

Zihuatanejo - An der mexikanischen Pazifikküste werden angesichts der erwarteten Auswirkungen des extrem starken Hurrikans "Polo" Vorkehrungen getroffen. "Polo" erreichte rasch die höchste Kategorie 5, nachdem er sich am Montag gebildet hatte, wie das US-Hurrikanzentrum (NHC) in Miami mitteilte. An den Stränden signalisieren rote Flaggen ein Badeverbot. Der Schulunterricht fällt in Küstengebieten teilweise aus. Einige Häfen wie Acapulco bleiben geschlossen, wie die zuständigen Behörden mitteilten.