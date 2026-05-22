Wenn sich das Auto überschlägt und zwei-, vielleicht sogar dreimal auf den Boden knallt, erst dann ist Sabrina Korth so richtig zufrieden. Es ist diese leicht abgedrehte Begeisterung für das Zerstören von Autos, die aus jedem ihrer Sätze klingt … dieser leicht surreale Stolz, wenn sie davon erzählt, wie sie mit ihrer Stunt-Crew Autos erst so richtig schön schrotten, bevor der Monstertruck nochmal drüberrutscht.