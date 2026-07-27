Reinsdorf (dpa/sn) - Ein Getreidetransport hat bei Zwickau drei Tonnen seiner Ladung verloren. Wegen der unebenen Fahrbahn löste sich am Sonntagmittag in Reinsdorf im Landkreis Zwickau die Verriegelung des Anhängers eines Traktors. Die Bordwand öffnete sich und das Getreide verteilte sich in der Folge auf einer Länge von 400 Metern, wie die Polizei mitteilte. Die Straße musste rund drei Stunden lang gesperrt werden, um das Getreide zu entfernen.