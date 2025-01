München (dpa/lby) - Mehr Bergfinken als in früheren Jahren waren Vogelschützern zufolge in diesem Winter in und um München unterwegs. Dies habe die Zählaktion "Stunde der Wintervögel" in der Landeshauptstadt und dem sie umgebenden Landkreis gezeigt, teilte der Landesbund für Vogel- und Naturschutz in Bayern (LBV) mit.