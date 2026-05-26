Erfurt (dpa/th) - Haussperling und Feldsperling gelten als häufige Vogelarten in Thüringen, doch der Naturschutzbund (Nabu) sieht einen Abwärtstrend und zeigt sich alarmiert. "Besonders dramatische Verluste haben Haussperling mit 13 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und Feldsperling mit 15 Prozent Rückgang zu verzeichnen", sagte Naturschutzreferent Marcus Orlamünder vom NABU Thüringen laut einer Mitteilung. Die Daten sind Teil der Ergebnisse der jährlich vom Nabu ausgerufenen "Stunde der Gartenvögel", bei der Menschen in Deutschland am zweiten Maiwochenende Vögel beobachten und melden sollten.