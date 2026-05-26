Negativtrend aus vergangenen Jahren

Bei Haussperling und Feldsperling setze sich ein Negativtrend aus den vergangenen Jahren fort, sagte Orlamünder. Der Nabu bezeichnete die Zahlen besorgniserregend. "Wenn einst so häufige Arten wie der Haussperling immer weniger gemeldet werden, könnte das ein Alarmsignal für den Zustand der Natur in unseren Siedlungen sein", hieß es in einer Mitteilung. Grund dafür seien meist ein mangelndes Nahrungsangebot und der Verlust von Wohn- und Lebensraum in den Städten.