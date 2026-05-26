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Stunde der Gartenvögel "Alarmsignal": Nabu sorgt sich um Sperlinge

Haussperling und Feldsperling werden in Thüringen seltener gesichtet. Der Nabu spricht von «dramatischen Verlusten». Bei anderen Arten gibt es aber auch gute Nachrichten.

Stunde der Gartenvögel: Alarmsignal: Nabu sorgt sich um Sperlinge
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Haussperlinge, auch als Spatzen bekannt, wurden in Thüringen bei einer Zählungsaktion in diesem Jahr seltener gesichtet. (Symbolbild) Foto: Waltraud Grubitzsch/dpa

Erfurt (dpa/th) - Haussperling und Feldsperling gelten als häufige Vogelarten in Thüringen, doch der Naturschutzbund (Nabu) sieht einen Abwärtstrend und zeigt sich alarmiert. "Besonders dramatische Verluste haben Haussperling mit 13 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und Feldsperling mit 15 Prozent Rückgang zu verzeichnen", sagte Naturschutzreferent Marcus Orlamünder vom NABU Thüringen laut einer Mitteilung. Die Daten sind Teil der Ergebnisse der jährlich vom Nabu ausgerufenen "Stunde der Gartenvögel", bei der Menschen in Deutschland am zweiten Maiwochenende Vögel beobachten und melden sollten.

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Negativtrend aus vergangenen Jahren

Bei Haussperling und Feldsperling setze sich ein Negativtrend aus den vergangenen Jahren fort, sagte Orlamünder. Der Nabu bezeichnete die Zahlen besorgniserregend. "Wenn einst so häufige Arten wie der Haussperling immer weniger gemeldet werden, könnte das ein Alarmsignal für den Zustand der Natur in unseren Siedlungen sein", hieß es in einer Mitteilung. Grund dafür seien meist ein mangelndes Nahrungsangebot und der Verlust von Wohn- und Lebensraum in den Städten.

Auch deutlich weniger Mauersegler wurden gesichtet: Der Rückgang betrug 13 Prozent, bei Mehlschwalben 16 Prozent. "Beide Arten sind Gebäudebrüter und Insektenfresser. Es könnten also unter anderem der Insektenrückgang und die nicht vogelfreundliche Sanierung alter Gebäude eine Rolle spielen", so Orlamünder. Zum Teil kehrten Tiere aber auch erster später als üblich aus ihren Winterquartieren zurück.

Positive Entwicklung beim Grünfink

Positiver als zunächst erwartet zeigte sich die Entwicklung der Sichtungen von Grünfinken und Buchfinken. "Grünfinken haben ein sattes Plus bei den Sichtungen von 18 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zu verbuchen, auch die Buchfinken machten thüringenweit drei Prozent Plus. Es scheint sich keine Infektionswelle mit Trichomonaden anzubahnen, die in der Vergangenheit zu Verlusten unter einigen Finkenarten geführt hatte", erklärte Orlamünder.

Nach Angaben des Nabu beteiligten sich in Thüringen mehr als 1.700 Menschen an der "Stunde der Gartenvögel". Am häufigsten wurde demnach der Haussperling mit 5.010 Sichtungen gemeldet. Es folgen Kohlmeise mit 2.559, Amsel mit 2.533, Star mit 2.250 und Blaumeise mit 2.077 gemeldeten Vögeln.