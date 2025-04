Da war schon einiges an Stirnrunzeln zu sehen, als die Pläne der Leute vom Verein Provinzkultur ruchbar wurden, in Zella-Mehlis ein Studiokino hochzuziehen. Und das in Zeiten, in denen für die Glotze hunderte Programme zur Verfügung stehen und Mediatheken. Von den ganzen Streamingdiensten gar nicht erst zu reden. Zudem hat Zella-Mehlis ja schon ein Kino – das Clubkino in der Pension „Zum Schotten“.