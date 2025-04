Der Stützpunktfeuerwehr Dermbach wurde am Dienstagabend am Standort Stadtlengsfeld ihr neues Tanklöschfahrzeug (TLF) übergeben. Landrat Michael Brodführer (CDU) ließ es sich nicht nehmen, das Fahrzeug persönlich an Bürgermeister Thomas Hugk (CDU) zu übergeben, sodass dieser den Schlüssel an die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Stadtlengsfeld weiterreichen konnte. In seiner kurzen Ansprache dankte der Landrat allen Ehrenamtlichen für ihren Einsatz und deren Angehörigen für ihr Verständnis. Des Weiteren betonte er, dass ihm die Sicherheit am Herzen liege und er alles dafür tun werde, diese Sicherheit, so weit es ihm möglich ist, zu gewährleisten, was aufgrund der immensen Kosten nicht immer einfach sei. Allein das neue TLF kostete 361 000 Euro, welche vom Landkreis getragen und mit 115 000 Euro vom Land bezuschusst wurden.