In den vergangenen Wochen ist Bewegung in das Gasthaus „Auerhahn“ oberhalb von Stützerbach gekommen. Lange Zeit stand es zum Verkauf. Jetzt haben Katrin Hager, Liz Heyna und Eric Hager das Traditionshaus zu gleichen Teilen gekauft. Liz und Eric sind zwei der Kinder von Katrin und Robert Hager. Während Robert verantwortlich ist für alles rund um und im Haus, werden Liz und Eric als gelernte Köche für köstliche Speisen sorgen. Eine zweite Tochter sei gelernte Hotelfachfrau, die hier mit einsteigen werde.