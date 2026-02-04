Der Ilm‑Kreis muss seinen Schulnetzplan turnusgemäß erneuern, da der aktuelle mit Ende dieses Schuljahres ausläuft. Am 25. Februar soll der Kreistag den bislang nicht öffentlich beratenen Entwurf zur Anhörung freigeben. Der Plan sieht vor, dass Manebacher Grundschüler künftig nicht mehr in Ilmenau (Stollenschule), sondern an der Grundschule Stützerbach lernen sollen, was eine Neuordnung der Einzugsgebiete zur Folge hat. Diese Änderung könnte wegen der Anmeldefristen erst ab dem Schuljahr 2028/29 wirksam werden. Hintergrund ist, wie berichtet, der deutliche Rückgang der Geburtenzahlen in Stützerbach und Frauenwald, wo in den kommenden Jahren nur sehr wenige Schulanfänger erwartet werden. Durch die Einbeziehung Manebachs würde die Zahl der Erstklässler 2028/29 auf 21 steigen, während Stützerbach und Frauenwald allein im letzten Planjahr nur vier Schulanfänger hätten. Trotz der geplanten Anpassung zeigt der Blick auf die zu erwartenden Zahlen, es wird perspektivisch insgesamt weniger Schüler in Stützerbach geben: Von derzeit 104 auf etwa 61 soll die Zahl innerhalb von fünf Jahren sinken.