Schon von draußen sind Klaviertöne zu hören, und dumpfe Schlagzeugbeats hallen durch die Flure – die Staatliche Grundschule Stützerbach verwandelt sich in eine bunte Musikwelt. 100 Kinder nehmen an einem Musikprojekt teil: Gemeinsam mit der Musikerin Christina Rommel und ihrer Band entsteht ein „Biosphärenlied“, das die heimische Natur- und Kulturregion widerspiegelt. Dank vieler regionaler Unterstützer und der Unterstützung des Biosphärenreservats Thüringer Wald kann das Projekt an der Schule umgesetzt werden.
Schule in Stützerbach 100 Kinder werden zu Komponisten
Yvette Schleußinger 20.10.2025 - 17:00 Uhr