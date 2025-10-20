Schon von draußen sind Klaviertöne zu hören, und dumpfe Schlagzeugbeats hallen durch die Flure – die Staatliche Grundschule Stützerbach verwandelt sich in eine bunte Musikwelt. 100 Kinder nehmen an einem Musikprojekt teil: Gemeinsam mit der Musikerin Christina Rommel und ihrer Band entsteht ein „Biosphärenlied“, das die heimische Natur- und Kulturregion widerspiegelt. Dank vieler regionaler Unterstützer und der Unterstützung des Biosphärenreservats Thüringer Wald kann das Projekt an der Schule umgesetzt werden.