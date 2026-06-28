Miami - Ihr nächstes Spiel bei der Fußball-WM werden die Portugiesen nur einen Abend vor dem ersten Todestag ihres Stürmers Diogo Jota bestreiten. Der Angreifer des FC Liverpool kam am 3. Juli des vergangenen Jahres bei einem Autounfall ums Leben. Portugal und Kroatien treffen im WM-Sechzehntelfinale am Donnerstag, 2. Juli, um 19.00 Uhr Ortszeit (Freitag, 1.00 Uhr/MESZ) in Toronto aufeinander.
Stürmer starb bei Autounfall Portugal spielt einen Abend vor Diogo Jotas erstem Todestag
dpa 28.06.2026 - 09:20 Uhr