 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region

  4. Portugal spielt einen Abend vor Diogo Jotas erstem Todestag

Stürmer starb bei Autounfall Portugal spielt einen Abend vor Diogo Jotas erstem Todestag

Am 3. Juli 2025 starb Portugals Spieler Diogo Jota bei einem Autounfall. Am 2. Juli 2026 hat sein Team das nächste Spiel bei der WM. Was Trainer Roberto Martinez darüber denkt.

Stürmer starb bei Autounfall: Portugal spielt einen Abend vor Diogo Jotas erstem Todestag
1
Portugals verstorbener Stürmer Diogo Jota. Foto: Robert Michael/dpa

Miami - Ihr nächstes Spiel bei der Fußball-WM werden die Portugiesen nur einen Abend vor dem ersten Todestag ihres Stürmers Diogo Jota bestreiten. Der Angreifer des FC Liverpool kam am 3. Juli des vergangenen Jahres bei einem Autounfall ums Leben. Portugal und Kroatien treffen im WM-Sechzehntelfinale am Donnerstag, 2. Juli, um 19.00 Uhr Ortszeit (Freitag, 1.00 Uhr/MESZ) in Toronto aufeinander.

Nach der Werbung weiterlesen

"Ich will nicht sagen, dass der erste Todestag besonders schwierig wird. Aber ich denke, wir sollten Diogo Jota ehren. Denn alles, was wir in diesem Team begonnen haben, begann mit ihm", sagte Trainer Roberto Martinez nach dem 0:0 im letzten Gruppenspiel gegen Kolumbien. "Wir haben mit ihm die Nations League gewonnen. Und wir wollen für ihn die WM gewinnen." Bei diesem Turnier sei "jeder Tag schwierig" für sein Team. "Denn in jedem Training gibt es Momente, in denen Diogo Jota wieder in unseren Erinnerungen ist."