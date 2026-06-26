Sieben verschiedene Ferienstart-Termine

Das bevölkerungsreichste Bundesland NRW bekommt in diesem Jahr erst am 17. Juli Ferien. Als letztes Bundesland startet wie immer Bayern in die schulfreie Zeit, und zwar am 31. Juli. Bis zum 9. August sind für rund eine Woche alle Schülerinnen und Schüler in Deutschland in den großen Ferien, ehe es am 10. August wieder losgeht: Dann eröffnen die Kinder und Jugendlichen in Hessen, Rheinland-Pfalz und im Saarland das Schuljahr 2026/27.