Leipzig/Freiberg (dpa/sn) - Sachsens Universitäten haben ihr Angebot an englischsprachigen Studiengängen ausgebaut. Zum neuen Wintersemester gehen weitere an den Start. Die Zahl sei in den vergangenen 10 bis 20 Jahren kontinuierlich gestiegen - ein Trend, der anhalte, informiert die Universität Leipzig auf dpa-Anfrage. Sie habe inzwischen 28 davon im Programm. Vor allem die Naturwissenschaften bauten das Angebot aktiv aus, während es etwa in der Theologie und Veterinärmedizin keine englischsprachigen Studiengänge gebe.