Die Leipziger sind mit dieser Entwicklung nicht allein. An der Bergakademie Freiberg können Studenten seit dem Wintersemester 1999/2000 ihr Studium ganz auf Englisch bestreiten. Den Anfang machte das Fach "International Management of Resources and Environment" mit sieben Studenten. Heute gibt es an der Technischen Universität 14 englischsprachige Studiengänge. Auch die TU Chemnitz meldet Zuwachs: von 9 Studiengängen mit 1.268 Studierenden auf 13 Studiengängen mit 2.177 Studierenden in den vergangenen zehn Jahren. Damit studiere inzwischen ein Viertel der Studenten auf Englisch.