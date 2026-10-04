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Studium Studieren auf Englisch: Unis bauen Angebote aus

An Sachsens Universitäten herrscht bald wieder Hochbetrieb: Das neue Semester beginnt. In den Hörsälen und Seminarräumen wird dabei immer häufiger Englisch gesprochen.

Leipzig/Freiberg (dpa/sn) - Sachsens Universitäten haben ihr Angebot an englischsprachigen Studiengängen ausgebaut. Zum neuen Wintersemester gehen weitere an den Start. Die Zahl sei in den vergangenen 10 bis 20 Jahren kontinuierlich gestiegen - ein Trend, der anhalte, informiert die Universität Leipzig auf dpa-Anfrage. Sie habe inzwischen 28 davon im Programm. Vor allem die Naturwissenschaften bauten das Angebot aktiv aus, während es etwa in der Theologie und Veterinärmedizin keine englischsprachigen Studiengänge gebe. 

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Die Leipziger sind mit dieser Entwicklung nicht allein. An der Bergakademie Freiberg können Studenten seit dem Wintersemester 1999/2000 ihr Studium ganz auf Englisch bestreiten. Den Anfang machte das Fach "International Management of Resources and Environment" mit sieben Studenten. Heute gibt es an der Technischen Universität 14 englischsprachige Studiengänge. Auch die TU Chemnitz meldet Zuwachs: von 9 Studiengängen mit 1.268 Studierenden auf 13 Studiengängen mit 2.177 Studierenden in den vergangenen zehn Jahren. Damit studiere inzwischen ein Viertel der Studenten auf Englisch. 

Ausländische Studenten für deutschen Arbeitsmarkt gewinnen

An der TU Dresden ist fast jeder vierte Studiengang englischsprachig mit neuen Angeboten vor allem in Mathematik, Natur- und Umweltwissenschaften. "Als global ausgerichtete Exzellenzuniversität wollen wir auch die weltweit besten Talente für uns und unsere Forschungsschwerpunkte gewinnen", heißt es zu den Gründen. 

Und Englisch wird nun einmal weltweit am meisten gesprochen. "Durch englischsprachige Studiengänge und gezielte Kooperationen mit Industriepartnern können wir ausländische Studierende für den deutschen Arbeitsmarkt gewinnen, vor allem in den MINT-Fächern." Die Abkürzung steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. 

Die anderen Hochschulen begründen die Ausweitung dieses Angebots ähnlich. Neben der Rekrutierung internationaler Bewerber gehe es auch darum, deutschen Studenten internationale Kompetenzen zu vermitteln oder gezielt auf eine internationale Laufbahn vorzubereiten. Häufig würden solche Studiengänge zusammen mit Partnern im Ausland organisiert. So bietet die Bergakademie ein Masterprogramm in "Responsible Consumption and Production" mit der Montanuniversität Leoben (Österreich) und der Universität León (Spanien). Einzelne Phasen werden an allen drei Standorten absolviert. 

Weitere englischsprachige Studiengänge starten 

Englischsprachige Angebote gibt es nach Auskunft der Hochschulen vorrangig als weiterführende Studiengänge, also mit dem Ziel eines Masterabschlusses. Fremdsprachige Studiengänge abseits von Englisch gibt es in Freiberg und Chemnitz keine. Die TU Dresden verweist auf Lehrveranstaltungen etwa auf Russisch, Französisch oder Italienisch in den Sprachwissenschaften. Auch die Universität Leipzig hat solche Angebote, teils zweisprachig zum Beispiel in den Übersetzungswissenschaften. 

Zu den englischsprachigen Studiengängen, die dieses Wintersemester neu angeboten werden, gehören die Master-Angebote "Japan in the Asia Pacific" sowie "Evolutionary Anthropology" an der Universität Leipzig. Die Fakultät für Elektro- und Informationstechnik der TU Chemnitz bietet einen neuen Master in "Automation, Robotics and Control" an. Dort läuft die Einschreibefrist noch bis Ende des Monats.