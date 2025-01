Erfurt (dpa/th) - Hunderte Studienanfänger in Thüringen haben in den vergangenen Jahren finanzielle Starthilfe bekommen. Seit Einführung des Programms "StudiumThüringenPlus" im Jahr 2021 seien 617 Anträge eingegangen und 500 davon bewilligt worden. Das geht aus einer Antwort der Landesregierung an den Linke-Abgeordneten Christian Schaft hervor.