Studium: Hochschule bringt Statistik-Boom bei internationalen Studis

Hochschule mit Fernstudium-Möglichkeiten prägt Statistik

Denn die "IU Internationale Hochschule" verlegte ihren Hauptsitz von Nordrhein-Westfalen nach Erfurt. So waren im Wintersemester 2023/24 allein an der IU 12.665 ausländische Studierende eingeschrieben. Das entsprach einem Anteil von 60 Prozent aller internationaler Studierenden in Thüringen, so der DAAD. Die private IU hat Ableger in vielen deutschen Städten und bietet Fernstudium-Möglichkeiten - ihre Studierenden müssen also nicht in Erfurt sein.