Seit 1992 prägt die Technische Universität Ilmenau das Stadtbild – nicht nur als Bildungsinstitution, sondern als fester Bestandteil des Lebens vor Ort. Sie gilt als offen, international und breit aufgestellt. Studierende aus aller Welt kommen hierher, um einen der rund 50 Studiengänge zu belegen. Dass die Universität jedoch weit mehr ist als ein Ort für Vorlesungen und Prüfungen, zeigte sich erneut am Samstag.