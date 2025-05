„Stellen Sie heute viele Fragen... Denn als Universität leben wir davon, dass man immer wieder Fragen stellt. Das ist für einen Wissenschaftler wichtig“, sagte Anja Geigenmüller, Vizepräsidentin für Studium und Lehre an der TU Ilmenau, gleich zu Beginn des Studieninfotages am Samstag und lud damit alle jungen Interessierten, die auf den Campus gekommen waren, ein, in die verschiedenen Studiengänge hineinzuschnuppern. 46 sind es an der Zahl, die die TU Ilmenau anbietet; 19 davon Bachelor-, der Rest Masterstudiengänge. Sie reichen von Maschinenbau, Fahrzeugtechnik und Ingenieurinformatik über Technische Physik, Biotechnische Chemie und Regenerative Energietechnik bis hin zu Angewandte Medien- und Kommunikationswissenschaft, Betriebswirtschaftslehre mit technischer Orientierung oder Media und Communication Science.