Studienförderung: Schafft Thüringen die Wende im Bafög-Chaos?

Erfurt (dpa/th) - Ein Jahr und länger warten Studierende in Thüringen, bis ihr Bafög-Antrag bearbeitet ist. Einige haben deswegen existenzielle Sorgen. Einer der Gründe: Im Studierendenwerk landen Tausende Anträge auf die Studienförderung von Menschen, die überhaupt nicht in Thüringen studieren. Viele davon betreiben ein Fernstudium an der in Erfurt gemeldeten privaten IU Internationalen Hochschule, Deutschlands größter privaten Hochschule. Thüringen will das nun ändern, heute berät der Landtag erstmals über einen entsprechenden Gesetzentwurf. Was dazu wichtig ist.