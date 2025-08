Der Großteil der Bafög-Empfänger sind Studierende, jeder Fünfte ist noch Schülerin oder Schüler. In beiden Gruppen fiel der Rückgang im Vergleich zum Vorjahr in etwa ähnlich aus. Seit längerem gibt es Kritik und Studentenproteste wegen langer Bearbeitungszeiten für Bafög-Anträge in Thüringen. Das Studierendenwerk Thüringen nennt die Wartezeiten "unerträglich".