Lindau - Die Wissenschaftsminister der Länder fordern von der Bundesregierung eine rasche Umsetzung der angekündigten Bafög-Reform. "Wir erwarten jetzt von der Bundesregierung, dass diese Bafög-Reform auf den Weg gebracht wird. Es ist allerhöchste Zeit", sagte die Wissenschaftsministerin von Mecklenburg-Vorpommern, Bettina Martin (SPD), nach einem Treffen in Lindau. "Diese Bafög-Reform muss so, wie sie im Koalitionsvertrag vereinbart war, und so, wie sie auch zwischen den Koalitionspartnern bereits vereinbart ist, auch kommen." Die Wissenschaftsministerkonferenz sei sich einig, dass die notwendigen Mittel dafür zur Verfügung gestellt werden müssen, betonte sie.