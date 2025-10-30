Studienfinanzierung: Linke scheitert mit Forderung nach Notfallregelung bei Bafög

Erfurt (dpa/th) - Studierende mit langen Wartezeiten auf einen Bafög-Bescheid werden in Thüringen vorerst kein Überbrückungsdarlehen erhalten. Die Fraktion Die Linke scheiterte im Landtag mit einer entsprechenden Initiative. Ziel sei es gewesen, Studierenden in Notlagen kurzfristig helfen zu können, sagte Linke-Fraktionschef Christian Schaft. Etwa zehn Prozent der Studierenden in Thüringen seien auf Bafög angewiesen. Für die CDU begründete der Abgeordnete Lennart Geibert die Ablehnung durch die Landtagsmehrheit damit, dass es für eine solche Notfallhilfe keine rechtliche Grundlage gebe.