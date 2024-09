Die Mehrheit der Parteien und ihrer Kommunalpolitiker in den ostdeutschen Bundesländern hält laut einer Studie in den Kreisen und größeren Städten deutlichen Abstand zur AfD. Laut einer am Samstag vom Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung veröffentlichten Analyse finden in den Kommunen 80 Prozent der AfD-Anträge keine Unterstützung anderer Parteien. Damit ist die oft kritisierte „Brandmauer“ im Osten weitgehend Realität. Die Forscher untersuchten das Abstimmungsverhalten in den Kreistagen und Stadträten der ostdeutschen Landkreise und kreisfreien Städte von Mitte 2019 bis Mitte 2024.