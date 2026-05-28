Wirtschaft, das ist zu einem guten Teil auch Psychologie. Soll heißen: Wenn Unternehmer und Konsumenten nur schlechte Nachrichten hören, dann löst das bei den Firmeneigentümern keine Investitionsbereitschaft und bei den Verbrauchern keine Konsumlaune aus. Dann bleibt das Geld in den Taschen. Und die Stimmung wird noch schlechter. Ein Teufelskreis. In genau so einem scheint Thüringen, scheint Deutschland zu stecken. Tagtäglich schlechte Nachrichten, dazu erschreckende Meldungen über das Abgehängtsein der Ostdeutschen etwa in der Rente. Garniert mit einem Agieren der Politik, das die Stimmung nicht heben will.