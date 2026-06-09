München (dpa/lby) - Ein Traumplatz für Augsburg, Pech für München: bei der Lebenszufriedenheit hat die Fuggerstadt der Landeshauptstadt einiges voraus. Im Ranking von 40 deutschen Großstädten landet Augsburg auf Platz 2 nach Spitzenreiter Erfurt und vor Metropolen wie Hamburg, Köln oder Essen, geht aus dem Glücksatlas der Süddeutschen Klassenlotterie SKL hervor. München dagegen schafft es nur auf Platz 24, gleichauf mit Leipzig, während Nürnberg als zweitgrößte Stadt des Freistaats sogar nur auf Platz 35 kommt - immerhin gemeinsam mit Berlin.