Und auch sonst läuft vieles nicht rund. Städte wie München, Frankfurt am Main (Platz 38) oder Wiesbaden (Platz 39) hätten alle eine schlechte Umweltqualität sowie eine überforderte Infrastruktur. Auch bei Einkommen und Vermögen gebe es "eine hohe Ungleichheit". Das senke für den ärmeren Teil der Bevölkerung die Möglichkeit, am gesellschaftlichen Alltag in der Stadt teilhaben zu können, "während sich Wohlhabendere in eigene Milieus zurückziehen", so die Erkenntnisse aus dem Glücksatlas.