An der Studie nahmen Forscher der englischen Lancaster University und des Angel Shark Project teil - eines Zusammenschlusses, dem unter anderem das Leibniz-Institut zur Analyse des Biodiversitätswandels (LIB) in Bonn angehört. Dabei wurden auf den Kanarischen Inseln Bewegungsdaten von über hundert Haien gesammelt, die zwischen 2018 und 2023 per Sender verfolgt wurden.