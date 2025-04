Studie zu Handynutzung: Bundesbürger senden 2,8 Milliarden Chat-Nachrichten pro Tag

Kaum noch SMS

Ein Schattendasein fristet die gute alte Kurznachricht SMS. Ihre Sendungsmenge ist inzwischen so gering, dass sie in der VATM-Statistik gar nicht mehr als Tageswert auftaucht, sondern nur noch als Wochenwert: Pro Woche verschickt ein Einwohner in Deutschland im Schnitt 12 SMS und damit etwa halb so viel wie 2021 (22 pro Woche) und etwa ein Drittel vom Jahreswert 2016 (35 pro Woche).