Innerhalb Bayerns gibt es weiter einen klaren Schwerpunkt in und um München. 203 Gründungen wurden in der Stadt selbst gezählt, weitere 92 in den vier angrenzenden Landkreisen. Zum Vergleich: Nürnberg kommt auf 24 Gründungen, zählt man die angrenzenden Landkreise und Städte mit, sind es 36. Darüber hinaus findet sich keine Stadt und kein Landkreis mit einer zweistelligen Zahl an Gründungen. Dennoch ist in den letzten Jahren ein leichter Trend in die Fläche zu spüren. Noch 2019 und 2020 hatte München 45 Prozent der bayerischen Gründungen auf sich vereint, nun waren es nur noch 38.