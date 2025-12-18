Studie: Preise für Flugtickets im Herbst stabil

Köln/Frankfurt - Wer in diesem Herbst zu einem Direktflug aufbrechen wollte, musste nicht tiefer in die Tasche greifen als ein Jahr zuvor. In der regelmäßigen Preisanalyse des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) über Billigflieger reichen die Durchschnittspreise von 48 (Wizz) bis 113 Euro (Easyjet) für das Einweg-Ticket ohne Gepäck. Vor einem Jahr betrug die Spanne bei den vier größten Anbietern noch 61 bis 115 Euro mit Eurowings als teuerstem Anbieter. Die Flüge von Netzwerk-Airlines wie der Lufthansa sind in der Analyse nicht enthalten.