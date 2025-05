Studie Stimmung in "Polykrise": Viele unzufrieden mit Demokratie

Die Verbreitung ethnozentrischer Einstellungsmuster sei zum dritten Mal in Folge gestiegen - auf 41 Prozent. "Insbesondere fremdenfeindliche Aussagen erfahren in diesem Jahr erhöhte Zustimmungswerte. So stimmen 63 Prozent der Aussage zu „Die Bundesrepublik ist durch die vielen Ausländer in einem gefährlichen Maße überfremdet“", heißt es in einer Kurzfassung der Studie.