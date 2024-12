Für ihre Berechnungen betrachteten die Forscher aus den USA die im Film eingeblendeten Untertitel von mehr als 160.000 Werken aus den Jahren 1970 bis 2020. Daraus wurde der Anteil an "mörderischen Verben" ermittelt, also Wörtern wie "kill" und "murdered". In allen Filmen, also über alle Genres hinweg, seien diese Wörter zunehmend verwendet worden.