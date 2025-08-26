Viele Schulleiterinnen und Schulleiter in Thüringen fühlen sich nach einer aktuellen Studie der Freiburger Forschungsstelle für Arbeitswissenschaften stärker belastet als Beschäftigte anderer Berufsgruppen. Sie hätten zum Beispiel häufiger als andere Beschäftigte im Öffentlichen Dienst den Eindruck, krank zur Arbeit zu gehen, sagte eine Mitarbeiterin der Forschungsstelle, Nicola Häberle, am Dienstag in Erfurt bei der Vorstellung der Ergebnisse der Erhebung. Auch hätten sie größere Probleme als andere Mitarbeiter in der Verwaltung, von der Arbeit abzuschalten. Viele hätten den Eindruck, sie würden Burnout-Symptome zeigen. Auch Pausen könnten sie nur selten machen und ihre Unterrichtsvorbereitung leide in vielen Fällen.