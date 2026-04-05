Studie: Die Farbe eines Konzertsaals verändert die Klangwahrnehmung

Berlin - Die Farbgestaltung eines Konzertsaals kann beeinflussen, wie Zuhörerinnen und Zuhörer Musik klanglich wahrnehmen. Eine Studie zeigt: In dunkleren Sälen mit weniger gesättigten Farben gefällt Musik vielen Menschen besser als in Räumen mit eher hellen und knalligen Farben. Zudem werde der Klang der Musik in helleren Räumen mit knalligeren Farben eher als kalt empfunden, wie Studienautor Stefan Weinzierl von der Technischen Universität (TU) Berlin der Deutschen Presse-Agentur erklärt. Die Studie wurde in der Fachzeitschrift "Journal of the Acoustical Society of America" veröffentlicht.