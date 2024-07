Studie: 1.100 Kilometer langes Wasserstoffnetz für Mitteldeutschland

Milliardeninvestition in Wasserstoffinfrastruktur

Das Wasserstoffnetz soll 42 Leitungsabschnitte umfassen und in Phasen bis 2045 realisiert werden. Etwa 51 Prozent der Trasse sollen durch die Umstellung bestehender Erdgasleitungen realisiert werden, was die Kosten und Planungszeiträume erheblich reduziert. Die Kosten werden auf rund eine Milliarde Euro geschätzt, was eine Einsparung von 41 Prozent beziehungsweise 720 Millionen Euro gegenüber einem kompletten Neubau bedeutet. Allerdings ist die endgültige Finanzierung des Verteilnetzes noch nicht endgültig geklärt. Bislang will der Bund ausschließlich das Kernnetz - oder in Worten von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) "die Autobahnen der Wasserstoffnetze" - finanzieren.