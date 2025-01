Der jetzige Verdächtige geriet erstmals 1996 in den Fokus der Ermittler. Er soll als zur Tatzeit 24-Jähriger in Schweinfurt stationiert gewesen sein und eine Beziehung mit dem Opfer gehabt haben. In seinen früheren Vernehmungen hatte er die Tat stets bestritten. Die junge Frau soll nach Gerichtsangaben von dem Angeklagten schwanger gewesen sein. Er soll die Tat später seiner Ehefrau in den USA gestanden haben.