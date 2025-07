Samstagabend an der Technischen Universität Ilmenau: Ein ungewöhnliches Bild bietet sich vor dem Humboldtbau. Zahlreiche junge Menschen in Anzügen und Abendkleidern stehen hier. Drinnen ist ein roter Teppich ausgerollt, in der Luft liegt der Duft von Popcorn. Der größte Hörsaal der Universität, das Audimax, verwandelt sich an diesem Abend in einen Kinosaal: Der neueste Film des studentischen Projekts Ilmpressions feiert Premiere.