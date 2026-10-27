Zum siebten Stubenkonzert lädt der Verein Provinzkultur am Donnerstag, dem 29. Oktober, um 19 Uhr in die Galerie im Bürgerhaus in Zella-Mehlis ein. Zu Gast ist der Musiker Oliver Jäger mit seinem Soloprogramm „Sternenklang über dem Atlantik“. Das Publikum erwartet eine musikalische Reise von Spanien und Portugal bis nach Lateinamerika, bei der sich Einflüsse aus Flamenco, Fado, Tango und klassischer Musik zu einem abwechslungsreichen Klangerlebnis verbinden.