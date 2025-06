STS-Festival auf dem Flugplatz: Benshäuserin will Miss Simson werden

Bis einschließlich Samstag, 14. Juni, 23.59 Uhr kann für die Favoritin abgestimmt werden. Mit Ablauf dieser Frist werden die Likes unter den Fotos gezählt. Hinterlegt sind die Bilder auf der Seite des STS-Festivals in den sozialen Netzwerken Facebook und Instagram. Abgestimmt werden kann nur ein Mal pro Plattform – entweder für die Favoritin, für mehrere oder auch für alle Teilnehmerinnen. Die drei Frauen, die die meisten Stimmen erhalten haben, treten im Rahmen des STS-Festivals erneut in mehreren Simson-spezifischen Disziplinen gegeneinander an. Eine wird am Ende den Titel Miss Simson 2025 holen.