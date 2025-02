So ein Aufsatz über einen Hund ist schon blöd! Was soll man da schon Unterschiedliches schreiben. Noch dazu, wenn es sich um den gleichen Hund handelt. Der Lehrer merkte es – Immo und Matti hatten keine Chance. Lehrer können nerven. Wie lange Fische leben, wollte der Pauker plötzlich wissen. Na, genauso lang wie kurze, meinte Matti. Wie dem auch sei – „Gott weiß alles, der Lehrer weiß alles besser“. Und Immo muss das wissen, schließlich wohnt er mit gleich zwei Lehrern in einem Haus. Zum Kinderfasching in Struth-Helmershof war er ebenso wie Matti und Leon in eine Doppelrolle geschlüpft. Das Trio gestaltete einen Sketch und war gemeinsam mit Magnus als Kinder-Elferrat zu sehen.