Die weißen Zwerg Wyandotten waren wirklich eine Pracht. Nachwuchszüchter Johann Schöttner bekam für eine von ihnen ein „vorzüglich“ und freute sich sehr. Aber so etwas kommt nicht von ungefähr: Vor der Schau hatte er sich noch einmal ins Zeug gelegt und die Tiere gemeinsam mit seinem Opa Werner Pfeßdorf, dem Vorsitzenden des Rassegeflügelzuchtvereins in Struth-Helmershof, gewaschen. „Wir haben zwei Stunden gebraucht“ erzählte der Zwölfjährige. Seit 2019 stellt er seine Hühner zur Rennsteigschau aus.