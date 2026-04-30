Holzbänke, Sonnenschirme, zwei Verkaufstische und mehrere übereinander gestapelte Limokästen sind auf einem Foto von 1991 zu sehen. „Die Bäume waren damals noch ganz klein und die Hütte ganz einfach“, erinnert sich Steffen Ehrle. Zum ersten Pfingstfest der damaligen Bergwacht Struth-Helmershof hätten um die 100 Gäste vorbei geschaut. Fassbier und Limo habe es auch damals schon gegeben. Natürlich auch Bratwürste. „Wir haben in der Gemeinde und darüber hinaus Plakate geklebt“, weiß Ehrle als heutiger Vereinsvorsitzender noch ganz genau.