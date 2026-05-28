Schnell noch die Schürze umgebunden und dann lächelt Toni Heller gemeinsam mit Maria Stahl in die Kamera. Beide werden in dieser Saison im Freibad Struth-Helmershof anzutreffen sein und dort für das Wohl der Badegäste sorgen. Schwimmmeister Lutz Kermann und die vier Rettungsschwimmer Ralf Schwarz, Inger Kirchner, Erik Iversen und Johannes Jung sind für die Sicherheit im Bad zuständig. Die gesamte Crew freut sich auf sonniges Badewetter und auf einen hoffentlich regen Betrieb.