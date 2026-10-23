Mit gefälschten Schutzpapieren und großem persönlichen Mut bewahrte der schwedische Diplomat Raoul Wallenberg während des Holocaust Tausende Juden vor der Ermordung. Sein eigenes Schicksal blieb dagegen weitgehend ungeklärt. An den außergewöhnlichen Einsatz des Schweden erinnern am Samstag, 24. Oktober, gleich zwei Veranstaltungen in Meiningen. Anlass ist das fünfjährige Bestehen des B.M. Strupp Lern- und Gedenkortes Jüdische Geschichte und Antisemitismus.