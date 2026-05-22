Strukturwandel: Mögliche Rüstungsansiedlung in Sangerhausen

Sangerhausen (dpa/sa) - Die mögliche Ansiedlung eines Rüstungsunternehmens im Süden Sachsen-Anhalts wird weiter vorangetrieben. Der Stadtrat von Sangerhausen (Landkreis Mansfeld-Südharz) hat am Donnerstagabend in nicht öffentlicher Sitzung den Oberbürgermeister beauftragt, weiterführende Gespräche mit einem Interessenten für eine Großansiedlung zu führen. Es handele sich um Gespräche mit einem Interessenten für eine Fläche von maximal 130 Hektar, teilte eine Sprecherin der Stadt mit. Details zum Unternehmen und zu möglichen Branchen nannte die Stadt nicht.